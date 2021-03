Een paukenslag gisteren nabeurs: Picanol trekt 45 miljoen euro uit voor een minderheidsbelang in de Zwitserse textielholding Rieter. Meteen een extra fase in de uitbouw van Picanol van weefgetouwenfabrikant tot industrieel conglomeraat onder CEO Luc Tack, na de instap in chemiegroep Tessenderlo in 2013 en T-Power in 2018.