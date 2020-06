Herstelhoop zet beurzen hoger

Televic is bij het grote publiek onbekend, maar geldt als een wereldspeler in zijn sector. Het bedrijf biedt hoogtechnologische communicatiesystemen aan in vier specifieke niches. Twee derde van de omzet komt uit communicatie- en controlesystemen aan boord van treinen en trams, zoals informatieschermen, geluidsboodschappen en draadloos internet voor reizigers. De software- en hardwaresystemen zitten in de treinen van de NMBS en de Eurostar, maar ook in de metro van Sjanghai en de light rail van San Francisco.