Hobbelige sessie in Azië

De Franse bank Société Générale verwacht dat de inkomsten van de divisies die zich bezighouden met effectenhandel (Activités de Marchés en Services aux Investisseurs) in het vierde kwartaal met ongeveer 20 procent zijn gedaald. De onrust op de financiële markten is vanzelfsprekend de oorzaak. Voor het hele jaar zullen de inkomsten van de bewuste divisies circa 10 procent lager liggen dan in 2017.

De andere activiteiten van de bank - retailbankieren en internationale financiële diensten - hebben in het vierde kwartaal wel solide prestaties neergezet.

SocGen wijst er voorts op dat de eind vorig jaar gemelde verkopen van activiteiten tot een uitzonderlijk verlies van 240 miljoen euro in het vierde kwartaal zal leiden. De verkochte activiteiten zijn onder meer de dochter in Servië en een belang in La Banque Postale Financement. De afboeking is een gevolg van de boekhoudnorm IFRS 5.