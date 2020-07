Hoe zwaar hakt lockdown in op winst AB InBev?

De coronacrisis zorgt niet alleen voor de zwaarste crisis ooit in de luchtvaart, maar treft ook de voornaamste toeleveraars van die sector: de vliegtuigbouwers. Airbus zag de omzet in het eerste halfjaar met 39 procent dalen tot 18,9 miljard euro. Het bedrijf leverde de helft minder vliegtuigen aan zijn klanten: 196 commerciële toestellen tegen nog 389 in de eerste zes maanden van 2019.