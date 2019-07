Hoeveel marge heeft Bekaert nog?

Dat er überhaupt nog altijd groei is, is indrukwekkend: eind deze maand is de expansie volgens de officiële recessie-arbiters van de NBER 121 maanden oud, een record sinds de start van de statistieken in 1854. In de gouden jaren 90 was er 'maar' 120 maanden continuë groei, van maart 1991 tot maart 2001. Alstublieft.