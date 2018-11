Hong Kong op weg naar beste week in drie jaar

Een bedrijf dat Wall Street wèl kon overtuigen was het Leuvense 3D-printingbedrijf Materialise, dat de jaarprognoses verhoogde. Zowel de omzet, de winst als de toekomstige inkomsten uit licenties/onderhoud zullen aan de bovenkant van de vork uitkomen. Het aandeel heeft er een topweek opzitten, met twee stijgingen van precies 8,14 procent (in dollar) in de twee dagen na de resultaten.