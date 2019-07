Hoogspanning in de Sonnemannstraße

Zoals we gisteren al schreven , Wall Street maalt niet om de vele hoorzittingen, boetes en schandalen. Zolang Facebook maar sterke kwartaalrapporten blijft afleveren en dat was gisteren nabeurs weer het geval .

Net als in het eerste kwartaal zakt wel de nettowinst door een provisie voor een miljardenboete van de Amerikaanse kartelwaakhond FTC, maar voor de rest: superlatieven. 28 procent omzetgroei tot 16,9 miljard dollar, nog beter dan de 26 procent groei over het eerste kwartaal. En de berg cash is nu aangezweld tot 49 miljard dollar. What's not to like?