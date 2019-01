Hoop op handelsdeal geeft Aziatische beurzen moed

Goedemorgen! De Chinese economie is in het vierde kwartaal met 6,4 procent gegroeid. Dat is het traagste groeitempo sinds de financiële crisis van 2009. In het derde kwartaal bedroeg de groei nog 6,5 procent. De vertraging is vooral te wijten aan de hogere Amerikaanse importtaksen op Chinese producten.

Positief was wel dat data voor consumptie en industriële productie sterk waren in het laatste kwartaal van 2018. Over heel 2018 groeide de Chinese economie met 6,6 procent.

Ondanks de groeivertraging gaan de Aziatische beurzen overwegend hoger, waarbij de indexen matige winsten laten optekenen. Beleggers zijn optimistisch dat de handelsspanningen uiteindelijk zullen luwen. Eind deze maand vindt een nieuw rondje gesprekken tussen de VS en China plaats en er zijn berichten dat Peking heeft voorgesteld om het handelsonevenwicht te verminderen door meer in de VS vervaardigde producten aan te kopen. Over intellectuele eigendom zouden er wel nog uiteenlopende visies zijn.

Tokio wint 0,2 procent en Hongkong 0,25 procent, terwijl Shanghai 0,35 procent hoger gaat.

De beurs van Seoel (-0,1%) blijft achter. De Zuid-Koreaanse uitvoercijfers kenden de grootste daling in meer dan twee jaar.