Hoop op handelsdeal stuurt Azië hoger

Gisteravond kwam Colruyt met resultaten nabeurs. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

De nettowinst van de supermarktketen steeg met 2,7 procent naar 384 miljoen euro. Dit was beter dan de verwachtingen van het persbureau Bloomberg. De analisten die dit persbureau had ondervraagd dachten dat de prijsvechter de winst van vorig jaar (374 miljoen) niet zou overtreffen. De nettowinst was echter in lijn met de verwachting van Reuters.

Verder dikte de vergelijkbare omzet aan met 2,8 procent tot 9,3 miljard euro en klom het marktaandeel in België met 0,4 procentpunten naar 32,2 procent. Voorts zwol de vergelijkbare brutomarge aan van 26 naar 26,3 procent.

Volgens de prijsvechter was 2018 een jaar met minder concurrentie dan 2017. Het huidige boekjaar is uitdagender. 'Colruyt Group verwacht in boekjaar 2019/20 een sterkere prijs- en promodruk in een uitdagende Belgische retailmarkt. De groep voorziet op korte termijn geen significante herneming van het economische klimaat voor de consument in België en Frankrijk', klinkt het in een persbericht.