Hoop op handelsdeal zorgt voor euforie in Azië

Er staat voor vandaag weinig bedrijfs- of macro-economisch nieuws op het programma. Later deze week belooft het wel druk te worden.

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt donderdag of extra stimuli nodig zijn om de lage groei en inflatie op te krikken. Opties zijn extra langlopende leningen aan de banken en een belofte om de rente ook na de zomer te handhaven op het huidige niveau. De druk op de ECB nam vorige week toe, omdat de kerninflatie (zonder voeding en energie) in februari onverwacht is gedaald van 1,1 naar 1 procent.

Chinese topfunctionarissen houden dinsdag hun jaarlijkse vergadering over het regeringsbeleid. Beleggers kijken uit naar de economische doelstellingen die premier Li Keqiang zal bekendmaken en het beleid dat nodig is om die doelstellingen te halen. Chinese media signaleren dat de regering de groeidoelstelling in 2019 misschien zal verlagen naar ‘6 à 6,5 procent’, tegenover ‘ongeveer 6,5 procent’ in 2018.

Bij de Belgische bedrijven kijken we onder meer uit naar de cijfers van tapijtenmaker Balta dinsdag voorbeurs. Ter herinnering: Balta beloofde dat de brutobedrijfswinst (rebitda) in de tweede helft van 2018 zou stijgen, oftewel minstens 20,8 miljoen in het vierde kwartaal. ‘Wij verwachten dat Balta in het vierde kwartaal terug ebitda-groei heeft gerealiseerd’, zegt KBC Securities. Het is ook uitkijken naar de nettoschulden. Die bedroegen eind september 276,9 miljoen, goed voor een forse schuldhefboom van 3,9.