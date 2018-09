Hoop op indexopname zet Chinese beurzen hoger

Viohalco , de in Brussel noterende Griekse holding boven een reeks metaalverwerkende bedrijven, heeft een goed halfjaar achter de rug. Dankzij een hogere vraag en goede metaalprijzen steeg de omzet met 19 procent tot 2,19 miljard euro. De geconsolideerde brutobedrijfswinst (ebitda) bleef grotendeels stabiel op 169,3 miljoen euro. De nettowinst komst 35 procent hoger uit op 40,2 miljoen euro dankzij lagere belastingen.

In zijn vooruitzichten is Viohalco voorzichtig. ‘Onzekerheid rond het buitenlandsehandelsbeleid en andere politieke en economische problemen blijven risico’s inhouden voor de prestatie van Viohalco’s ondernemingen’, klinkt het. Deze dochterondernemingen blijven niettemin goed gepositioneerd om te profiteren van elke verbetering van de marktomstandigheden in de tweede jaarhelft.