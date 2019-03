Hoop op soepel monetair beleid stuwt Aziatische beurs

Het biotechbedrijf MDxHealth heeft vandaag bekendgemaakt dat ze positieve resultaten heeft geboekt met haar prostaatkankertest SelectMDx. Deze test wordt gedaan aan de hand van urinestalen. Uit het onderzoek blijkt dat SelectMDx succesvol is geweest in het voorspellen van zowel milde als agressieve prostaatkanker. De test is gedaan bij 1.955 mannen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland die in de risicogroep vallen.