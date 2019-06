Elia lanceert kapitaalverhoging, bod start op Connect Group

Elia lanceert zijn langverwachte kapitaalverhoging. Het gaat om maximaal 7,6 miljoen nieuwe aandelen, voor een maximumbedrag van 434,8 miljoen euro. Beleggers kunnen inschrijven tegen 57 euro per aandeel. Er is een voorkeurrecht: 8 bestaande aandelen geven recht om in te schrijven op één nieuw aandeel. De voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend, worden omgezet in scrips en te koop aangeboden aan institutionele beleggers.