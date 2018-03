IBA en Duitse energiewaarden in de focus

De Aziatische beurzen presteren sterk vanmorgen. De zorgen over een mogelijke handelsoorlog zijn naar de achtergrond verdwenen door het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. In februari werden in de VS 313.000 nieuwe banen gecreëerd, aanzienlijk meer dan in januari (239.000) en veel meer dan economen hadden verwacht (205.000). De werkloosheidsgraad stabiliseerde op 4,1 procent en de loongroei vertraagde. Dat laatste doet de inflatievrees wat luwen.

De indexwinsten in Azië bestrijken de hele regio en belopen een half tot een kleine twee procent. In Tokio is de Nikkei225 1,65 procent hoger gesloten en de beurs van Seoel won 1 procent. De beurs van Hongkong noteert 1,6 procent in de plus en in Shanghai is er 0,6 procent winst.