IBA en Resilux brengen vleugje zon in Brussel

Thuiswerken, love it or hate it. Maar er is één bedrijf dat als geen ander tijdens de pandemie een begrip en zelfs een werkwoord is geworden: Zoom . De videobeldienst is voor het leger van thuiswerkers een onmisbare tool geworden om contact te houden met baas of collega's.

Hoe zeer die onmisbaarheid een turbo heeft gezet op de resultaten, leert het jongste kwartaalrapport. Het bedrijf zette een omzetgroei van 355 procent neer.