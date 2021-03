IBA hervat dividend na winstsprong

Goedemorgen. Lange tijd dood verklaard, maar nu weer alive and kicking: inflatie. Of tenminste de verwachting van inflatie. De langetermijnrentes dikken vandaag lichtjes aan nadat ze woensdag stabiel bleven door 'accomoderende' uitspraken van financiënminister Janet Yellen en Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse huis van Afgevaardigden.

'Deze 'reflatiemarkt' is nog niet op haar einde', zegt Lale Akoner, hoofdstrateeg bij BNY Mellon. 'We zien hogere inflatoire krachten nog aanhouden, net als hogere rentes en een zwakkere dollar'.

Op de Aziatische beurzen zien we dezelfde twijfelende houding als eerder in Europa en op Wall Street, waar techaandelen in doorsnee 2 procent inleverden in een rotatie naar cyclische aandelen. Japan kan wel winst neerzetten. Chinese aandelen swingen tussen winst en verlies. Grote techconglomeraten als Tencent en Alibaba lijden onder hernieuwde plannen van de Amerikaanse regulatoren om de Amerikaanse beursnotering van Chinese techreuzen te schrappen.

De olieprijs zakt weer terug nadat de prijs woensdag werd opgestuwd door een supertanker die vast was komen te zitten in het Suezkanaal. Ook bitcoin moet in de verdediging en verliest 4,7 procent naar zijn laagste peil in twee weken.