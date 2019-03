IBA mist omzetprognose

Om 13 uur staat vandaag het rentebesluit van de Bank of England op de agenda. Waarnemers verwachten geen verandering van het monetair beleid nu de brexit de Britse politiek meer dan ooit verlamt en het hele land in zijn greep houdt. Centraal bankier Mark Carney had het vorige maand over 'de mist van de brexit' en die mist is alleen maar dikker geworden.