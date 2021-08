ING keert belegger 3,6 miljard uit

Concreet ontvangen aandeelhouders in oktober bruto 0,48 euro per aandeel: 0,21 euro voorschot over boekjaar 2021, plus 0,27 euro restdividend over boekjaar 2020. En dan zal nog de 1,7 miljard die initieel over boekjaar 2019 voorzien was, alsnog uitgekeerd wordt. Alleen moet nog bepaald wordt als dat via een cashdividend dan wel via de inkoop van eigen aandelen zal verkopen. Zo'n inkoop is eigenlijk een uitgesteld dividend, aangezien de toekomstige winst via zo'n inkoop over minder mondjes moet gespreid worden.