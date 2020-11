ING schrapt 1000 banen

QRF heeft in het derde kwartaal de impact van corona kunnen beperken. De kwijtschelding van een deel huur had in het tweede kwartaal al een impact van 0,12 euro per aandeel. Eind september was dat bedrag opgelopen tot 0,13 euro, blijkt uit de kwartaalupdate. QRF bevestigt het voornemen om een dividend van 0,8 euro bruto uit te keren.