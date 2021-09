Indiase Sensex rondt kaap van 60.000 punten

Bpost kondigde donderdag na de slotbel enkele managementwijzigingen aan. Meest in het oog springend is dat Ilias Simpson eind dit jaar stopt als topman van de Parcels & Logistics-activiteiten in Noord-Amerika, zeg maar Radial US. Het beheer wordt 'met onmiddellijke ingang' overgenomen door Laura Ritchey, de COO van Radial US, en door Gary Crowe, de CFO van Radial US. Simpson blijft tot het einde van het jaar bij Radial 'om de overdracht en de eindejaarspiek met Laura Ritchey en Gary Crowe te organiseren'.

Over Radial US zegt Bpost-topman Dirk Tirez nog het volgende: 'Radial US is op weg om te voldoen aan de verwachtingen die destijds bij de overname werden gesteld en behoudt een belangrijke focus voor Bpost group. Wij hebben sterke groeiambities en zullen Radial US zowel in omvang, als in winst laten groeien om een leidende positie te behouden in e-commerce logistiek in de VS.'