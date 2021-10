Inflatievrees duwt Nikkei in correctie

Goedemorgen. Een klap voor techaandelen op Wall Street wordt gevolgd door een verkoopgolf die momenteel over de Aziatische beurzen rolt. In Japan stuikt een recente rally na het vertrek van premier Suga helemaal in elkaar. Nieuwkomer Kishida maakt voorlopig geen indruk op beleggers en weegt door in combinatie met wereldwijde zorgen rond stijgende prijzen en zorgen rond Chinese systeemrisico's. De Nikkei verloor intussen meer dan 10 procent sinds zijn piek in september en zit daarmee in correctiefase. Ook de Zuid-Koreaanse Kospi flirt met correctiegebied.