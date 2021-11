Inflatiezorgen doen beurzen aarzelen

De huurinkomsten stegen van 45,66 miljoen naar 47,7 miljoen euro. Dat is voor 1,9 miljoen te danken aan de huurinkomsten uit de Extensia portefeuille, maar is ook het gevolg van de 5 procent like-for-like huurgroei. Verder was er het negatieve effect van de verkoop van de gebouwen Esch 25 in december 2020 en Brixton Logistics in februari 2021.