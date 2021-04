Infraplan Joe Biden duwt beurzen hoger

Beluga , de mini-holding uit Erembodegem, keert over het voorbije boekjaar een brutodividend van 0,13 euro per aandeel uit. Dat is een pak minder dan de 0,348 euro per aandeel dat over 2019 werd uitgekeerd aan brutodividend.

De reden is de forse winstdaling. Die zakte van 1,5 naar 0,2 euro per aandeel. De terugval is te wijten aan twee verkopen. Enerzijds verkocht Beluga zijn eierdivisie Belovo-Columbus en anderzijds ook een kantoorgebouw in zijn thuisbasis Ermebodegem. Met een deel van de opbrengst kocht de investeringsgroep de resterende aandelen in de steenkoolmijnsite La Troupette, die nu 100 procent eigendom is van Beluga.