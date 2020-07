Euronext Brussel sterkhouder in kabbelend Europa

In New York verliest het aandeel McDonald’s 2,4 procent nadat de hamburgerketen slechter dan verwachte omzetcijfers heeft bekendmaakt. De vergelijkbare omzet viel met 23,9 procent terug, wat volgens Bloomberg de slechtste prestatie in meer dan 15 jaar is.

In de VS bleef de omzetdaling beperkt tot 8,7 procent, wellicht dankzij drive-thru-restaurants en thuisbezorging. De internationale activiteiten draaiden veel slechter met een omzetdaling van 41,4 procent. In juni was de verkoop in de VS grotendeels hersteld. Tegenover een jaar eerder was er nog een beperkte omzetdaling van 2,3 procent. Internationaal was er nog een achterstand van 18,4 procent.