Goedemorgen. De beurzen blijven op hun adem trappen. Een neerslachtige topviroloog waarschuwde gisteren voor de kwetsbaarheid van het economisch herstel en duwde Wall Street in stevig verlies. De aandelenmarkten komen onder druk nu beleggers wikken of ze in hun rally sinds het dieptepunt van maart te ver zijn gegaan. Veteraanbelegger Stan Druckmiller zei dat het vooruitzicht op een V-vorming herstel 'een fantasie' is.