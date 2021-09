De reden is niet ver te zoeken: de torenhoge tarieven voor containerscheepvaart. Beurshuis Mizuho verdubbelde eind vorige maand het koersdoel voor Nippon Yusen van 6.000 naar 12.000 yen. 'We dachten tot nog toe dat de krapte op de containermarkt en in de havens tegen augustus zou verbeteren, maar nu verwachten dat we dat de tarieven voor containerscheepvaart nog heel 2021 op het huidige hoge peil zullen blijven en pas vanaf januari geleidelijk zullen dalen', stelt analist Katsuhiko Suzuki.