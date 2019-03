Japanse beurs vindt terug schwung

De grootste chipproducent ter wereld, Samsung Electronics, waarschuwt dat de winst in het eerste kwartaal lager zal uitkomen dan verwacht door analisten. Samsung wijt dit aan een groter dan verwachte daling in de prijzen van geheugenchips door een zwakke vraag. Het aandeel ging in de Koreaanse handel ruim 1 procent lager, maar kon vervolgens al de helft van het koersverlies goedmaken. Het koersverlies is dus zeer beperkt, zeker gelet op de stijging van het aandeel met 18 procent sinds begin dit jaar. Beleggers kijken voornamelijk voorbij het eerste kwartaal en Samsung Electronics belooft beterschap in de tweede helft van het jaar. Daarmee zit Samsung Electronic op dezelfde lijn als bijvoorbeeld rivaal Micron Technology. Beide zijn wereldleider in de productie van geheugenchips, en zagen de bestellingen - volgens hen tijdelijk - afnemen van beheerders van datacenters zoals Amazon en Google. Ook de vraag naar geheugenchips van producenten van pc's nam af, omdat er een tijdelijk tekort was van chips van Intel.