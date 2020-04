Europese beurzen op weg naar stevige winst

De winsten van industriële bedrijven in China lagen in maart 34,9 procent lager dan een jaar eerder. Dat is een lichte verbetering tegenover de eerste twee maanden van het jaar (-38,3%), maar toont wel aan dat de activiteit nog lang niet haar vroegere niveau heeft bereikt.

Vooral de buitenlandse vraag naar Chinese producten blijft veel lager dan voorheen. In Europa en de VS blijft de economische activiteit op een laag pitje. Ook de binnenlandse vraag in China is voorlopig zwakker dan vóór de coronauitbraak.