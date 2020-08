Jef Colruyt aan koopzijde

Goedemorgen. Recordje, anyone? Na de S&P 500 dinsdag en Apple woensdag was het gisteren weer aan de onverslagen kampioen Tesla om de wisselbeker 'records breken' in ontvangst te nemen. De elektrische autobouwer sloot voor het eerst boven 2.000 dollar. Vandaag is de deadline voor de aandelensplit: enkel wie bij de slotbel om 22u houder is, krijgt op 31 augustus vier nieuwe stukken per aandeel.