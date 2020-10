Jefferies zet AB InBev op kooplijst

Jefferies zet AB InBev op de kooplijst. De huidige koers prijst amper herstel in voor de bierreus na het coronavirus en voelt overdreven negatief aan, oordeelt analist Edward Mundy. 'Het winnende momentum rond marktaandeel zorgt voor een goed steunpunt', klinkt het. 'In de afgelopen jaren is de concurrentie in bier wereldwijd toegenomen, gezien de lagere onderliggende volumegroei in de sector en minder voordeel van fusies en overnames, gezien de vergevorderde fase van de consolidatiecyclus', kadert de analist. 'Maar hoewel de concurrentie waarschijnlijk hevig zal blijven, moet een verbeterend marktaandeel in de vier belangrijkste markten, die goed zijn voor tweederde van de verkopen, dit probleem aanpakken en meer comfort bieden'.