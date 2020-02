Jefferies zet Bpost op verkooplijst

Nog van vrijdagavond: KBC Ancora zag de nettowinst over de eerste helft van haar gebroken boekjaar stijgen met 0,6 procent tot 69,1 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan een daling van de rentelasten van 7,58 naar 7,24 miljoen euro. De werkingskosten lagen 0,1 miljoen euro lager.

KBC Ancora bezit bijna 77,52 miljoen aandelen van de bankverzekeraar KBC. Die betaalde net als vorig jaar een interimdividend van 1 euro. KBC Ancora zal net als vorig jaar zijn interimcoupon uitkeren in juni.

De intrinsieke waarde van KBC Ancora is makkelijk te berekenen. Eén aandeel KBC Ancora komt overeen met 0,99 aandelen KBC min een schuld van 3,50 euro per aandeel. Daarmee belandt de intrinsieke waarde volgens de slotkoers van vrijdag op 62,10 euro. Dat is een korting van 27,6 procent tegenover de koers van KBC.