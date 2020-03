Joe Biden geeft beurzen zuurstof

Bekaert haalde over 2019 een omzet van 4,32 miljard euro, leren de jaarcijfers. Dat is een fractie meer dan over 2018 en grosso modo in lijn met de analistenconsensus. De bedrijfswinst steeg dankzij de kostenbesparingen die CEO Matthew Taylor doorvoerde echter 15 procent naar 242 miljoen euro. Dat is iets beter dan de 236 miljoen die analisten verwachtten. De marge verbeterde bijgevolg tot 5,6 procent, tegenover een dieptepunt van 4,9 over het barre jaar 2018.