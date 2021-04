Just Eat Takeaway ziet de groei versnellen

Just Eat Takeaway heeft het rapport over het eerste kwartaal klaar. En dat oogt indrukwekkend: de maaltijdkoerier van Jitse Groen ziet de groei van de versnellen: plus 79 procent exact 200 miljoen. Over het vierde kwartaal van 2020 was er een groei 57 procent, over heel 2020 was het groeitempo 39 procent.