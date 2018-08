KBC-CEO: 'Europese groeipiek ligt achter ons'

Zoals gevreesd dook Euronav het tweede kwartaal net als over het eerste in het rood. Netto was er wel minder verlies dan in de periode januari-maart, 12,5 miljoen dollar in plaats van 39 miljoen.

Dat is niet omdat het operationeel beter ging met de olietankerrederij, wel omdat Euronav via de fusie met Gener8 letterlijk en figuurljik een koopje deed. Omdat de waarde van de zo verworven schepen hoger ligt dan de betaalde prijs, boekte Euronav een boekhoudmeerwaarde van 36 miljoen dollar.

Dat de operationele verliezen aanzienlijk blijven is logisch: over het tweede kwartaal verdienden reders gemiddeld 16.751 dollar per dag voor een VLCC-supertanker. Dat is nog minder dan het eerste kwartaal en bijna 10.000 dollar onder het break-evenpeil van zo'n 28.000 dollar per dag.

Euronav vaart met de 'Fraternity' het Suez-kanaal binnen

Belangrijker is de hamvraag wanneer er eindelijk beterschap gloort. Dat zal ten vroegste eind 2018 zien, maar de meeste analisten denken pas ten vroegste aan het voorjaar van 2019. Dan zou geleidelijk het huidig overaanbod aan schepen moeten verminderen, omdat oudere schepen stilaan rijp zijn voor het schroot. Sowieso te laat om boekjaar 2018 te redden, dat dieprood zal kleuren.

Echt veel beterschap ziet Euronav zelf voorlopig niet. Er zijn wat voorzichtige tekenen van aantrekkende vraag. Maar: 'Een verdere inkrimping van de vloot is nodig opdat deze bemoedigende factoren zich duurzaam in hogere tarieven kunnen vertalen', luidt het. Het derde kwartaal is halverwege en met gemiddeld 17.100 dollar per tanker is er nauwelijks beterschap in de VLCC-tarieven.

Waar analisten het over eens zijn, is wel dit: Euronav is met een relatief lage schuldgraad en een relatief jonge vloot tankers beter bestand dan rivalen om een lange crisis uit te zweten, mede omdat de rederij dankbaar gebruik maakte van het soepele beleid van centraal bankiers om goedkoop geld bij te tanken.

Iets waar analisten nóg over eens zijn: áls de markt eindelijk verbetert, zit Euronav als kersvers wereldmarktleider om daar meest profijt uit te slaan. Maar eerst moet dat herstel, dat CEO Paddy Rodgers al lang belooft, eindelijk een feit zijn zijn.