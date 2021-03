KBC bezorgt Bel20 slotwinst

Goedemorgen. In New York sloten de Dow Jones en de S&P500 donderdag op nieuwe recordstanden . Er was algemeen optimisme dankzij het megasteunplan van president Biden, een kalmerende rente en een beter dan verwacht cijfer van de arbeidsmarkt.

De Aziatische beurzen gaan overwegend verder op dat elan met 1,6 procent winst in Tokio en 1,5 procent in Seoel. Sydney noteert 0,8 procent in de plus.