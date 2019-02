KBC krikt dividend stevig op

Eveneens klokslag 7 is ook een andere Bel20'er aan zet, Telenet . De operator beleefde een moeilijk 2018, mede omdat een herboren Orange Belgium klanten lijkt af te snoepen. De analistenconsensus rekent op omzet van 2,53 miljard euro, nauwelijks meer dan de 2,52 miljard in 2017. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou door lagere kosten op 1,32 miljard uitkomen, 9 procent meer dan de 1,21 miljard een jaar eerder.

Belangrijker is de outlook voor 2019. De beurskoers van de kabel- en telecomgroep stond de jongste maanden onder druk, omdat het analisten begint te dagen dat er waarschijnlijk in 2019 voor het eerst sinds de beursgang in 2005 geen winstgroei zal zijn. De consensus rekent op dit ogenblik op een ebitda van 1,32 miljard euro, in lijn met het verwacht cijfer voor 2018 dus. Bijgevolg is het uitkijken wat CEO John Porter voor omzet en winst in 2019 vooropstelt.