KBC lost verwachtingen in

Daar zijn de jaar- en kwartaalcijfers van KBC . Met een nettowinst van 538 miljoen euro of 1,26 euro per aandeel lost de bank- en verzekeringsgroep exact de analistenverwachtingen in. Over heel 2020 zakt de nettowinst zoals verwacht door de impact van de pandemie - oplopende voorzieningen voor probleemkredieten - van 2,49 naar 1,44 miljard euro of 3,34 euro per aandeel.

Gelet op de beperkingen die de Europese Centrale Bank oplegt, keert KBC dit voorjaar een minimumdividend van bruto 0,44 euro per aandeel uit. Als de ECB de handrem op de dividenden wegneemt, volgt in het najaar een extra brutodividend van 2 euro per aandeel.

Vanaf boekjaar 2021 is de dividendpolitiek dat beleggers minstens 50 procent van de nettowinst uitgekeerd krijgen, inclusief een voorschot van 1 euro per aandeel in november. Bovendien kan er een extraatje zijn, in functie van het surpluskapitaal en de inschatting van het management.