Kempen grote fan van Greenyard

Terzelfdertijd meldt Bloomberg dat de afwikkeling van transacties op de Ierse beurs omwille van de Brexit zal verhuizen van Londen naar Brussel. Nu gebeurt de settlement - de laatste stap van een beurstransactie - door Euroclear via het Londense Crest. Voor Ierse overheidsobligaties lopen de transacties al via Euroclear Bank in Brussel. Daar zou ook de aandelenhandel van Ierland naartoe verhuizen. De beurs van Dublin wordt uitgebaat door Euronext, hetzelfde bedrijf dat eigenaar is van de beurzen van Brussel, Lissabon, Parijs en Amsterdam.