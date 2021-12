Kerstrally gaat door na goede Wall Street-sessie

De Waalse specialist in bestralingsapparatuur IBA heeft een nieuw contract voor een protontherapiesysteem beet. Het gaat een Proteus ONE, een systeem met één behandelingskamer, leveren aan Proton International Arkansas. Dat is een joint venture van Proton International, de University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) en Arkansas Children's. Het gaat om het zevende Proteus ONE-systeem dat IBA in de VS zal plaatsen.