Kinepolis: 'Schuldgraad laag genoeg voor nieuwe overnames'

De tankerrederij Frontline , een concurrent van Euronav , heeft in het vierde kwartaal en 2017 zware verliezen geboekt, respectievelijk 248,4 miljoen en 264,9 miljoen dollar. De verliezen zijn te wijten aan afschrijvingen op negen supertankers (VLCC’s) en van goodwill. Zonder deze ‘non-cash items’ was er in het vierde kwartaal een kleine winst van 5 miljoen dollar en over heel 2017 een klein verlies van 4,4 miljoen dollar. Ter vergelijking: het goede jaar 2016 had 188,9 miljoen dollar winst opgeleverd.

Interessant is was Frontline zegt over de tankermarkt. De voorbije twee jaar is de tankervloot sterk aangegroeid en daar komt voorlopig geen einde aan. In 2016 werden 47 VLCC’s opgeleverd, vorig jaar 50 VLCC’s en dit jaar staan er 58 opleveringen op het programma, al kunnen sommige worden doorgeschoven naar 2019. Vorig jaar werden anderzijds 13 VLCC’s gesloopt en dit jaar zouden er al 7 tot schroot zijn herleid.

De vraag naar olie blijft sterk en dat geldt ook voor de wereldeconomie. Momenteel bevinden we ons midden in een olievoorraadcyclus. Historisch is gebleken dat er een rechtstreeks verband is tussen olievoorraden en vrachttarieven: de vrachttarieven stijgen wanneer de voorraden worden opgebouwd en dalen als de voorraden worden verbruikt. Dat laatste is wat nu gebeurt. Frontline verwacht echter dat er een einde aan de voorraadafbouw komt in het tweede kwartaal.