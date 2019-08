Kinepolis en IBA openen de boeken

Het belangrijkste lijntje op de resultatenrekening van IBA , wereldmarktleider in protontherapie, zal zo dadelijk de 'recurrente bedrijfswinst' (rebit) zijn. CEO Olivier Legrain belooft namelijk over heel boekjaar 2019 op dat niveau weer rendabel te zijn. Die belofte inlossen wordt cruciaal voor het beleggersvertrouwen, nadat de voormalige beurslieveling in 2017 en 2018 via een lange reeks winstwaarschuwingen van zijn piëdestal gedonderd is.