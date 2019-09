Chinese beurzen krijgen zuurstof

Kinepolis neemt de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas over. Deze groep telt 10 bioscoopcomplexen met in totaal 164 schermen en meer dan 20.000 zitplaatsen. De tien bioscopen trokken in 2018 6,2 miljoen bezoekers, goed voor een omzet van 81,2 miljoen dollar. Hierop behaalde MJR een brutobedrijfswinst (ebitda) van 18 miljoen dollar, of 2,9 dollar per bezoeker. Zeven van de tien bioscopen zijn in eigendom, drie worden gehuurd.