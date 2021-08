Knieartrosemiddel Bone blijkt niet te werken

Fed-voorzitter Powell gaf vrijdag in Jackson Hole te verstaan dat de tapering, de afbouw van het obligatie-aankoopprogramma, er zeker komt maar voorzichtig en stapsgewijs. Die geruststellende boodschap resoneert ook in Azië, waar de trend licht positief is. Tokio wint een half procent en is daarmee de voortrekker. Beleggers blijven echter op hun hoede omdat Japan met een vijfde coronagolf worstelt.