Koersherstel voor Bekaert

Een van de sterkste stijgers in Europa is vandaag Energias de Portugal (EDP). Het aandeel schiet meer dan 11 procent de hoogte in nadat China Three Gorges, de referentieaandeelhouder van EDP, een overnamebod op de resterende aandelen aankondigde. De huidige koers van 3,48 euro is trouwens hoger dan het vrijdagavond aangekondigde bod van 3,26 euro.