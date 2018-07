Koopadvies jaagt Fagron aan

Avantium herstelt 9 procent naar 5,88 euro. Dat is nog altijd maar iets meer dan de helft van de 11 euro waartegen de specialist in bioplastiek in maart 2017 naar de beurs trok. Zeggen dat Avantium sindsdien de verwachtingen niet kon inlossen, is een understatement van jewelste. De fabriek in Antwerpen loopt jaren vertraging op, sommige analisten verwachten dat het bedrijf pas tegen 2025 of 2026 winstgevend zal zijn.