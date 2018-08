Koopadvies voor Sioen

Ageas deelde gisterenavond mee dat het vrijdag zijn aandeleninkoopprogramma afrondde. De verzekeraar kocht in bijna een jaar (minus één week) voor 200 miljoen euro 4,77 miljoen eigen aandelen in. Dit komt overeen met 2,3 procent van het totale aantal uitstaande aandelen.



1,9 miljoen aandelen die vorig jaar werden gekocht vernietigde Ageas eerder al. De rest, minus de aandelen die nodig zijn om de aandelenplannen te dekken, zullen vernietigd worden na de volgende aandeelhoudersvergadering in mei 2019.



Gisteren verloor de Bel20 gisteren 0,2 procent. Bpost (-3,1%) was de grootste verliezer, Galapagos (+4,7%) de grootste winnaar. Bpost rapporteert zijn halfjaarcijfers woensdagavond. Met een quasi halvering van de koers, is het postaandeel veruit het slechtst presterende Bel20-aandeel dit jaar.



Wall Street toonde gisteren amper beweging, de Dow ging 0,2 procent hoger. Berkshire Hathaway schoot wel 4 procent hoger na een sterk kwartaal.



De holding van superbelegger Warren Buffett is in het huidige resultatenseizoen niet het enige bedrijf dat de markt weet te verrassen. Van de ruim 400 S&P500-bedrijven die al hun cijfers publiceerden klopte 78,6 procent de verwachtingen. Dat is flink meer dan de 72 procent van de jongste vier kwartalen.



Vandaag is het vooral uitkijken naar de resultaten van het Duitse Zalando en het Amerikaanse Walt Disney dat de televisie- en filmstudio's en de televisiezenders van 21st Century Fox overneemt.