Koopjesjagers op pad in China

Goedemorgen. Na Europa (-1,8%) gingen donderdag ook de Amerikaanse beurzen duidelijk lager door vrees voor de gevolgen van de escalerende Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Met het rechtstreeks viseren van bedrijven is het geschil in een nieuwe fase getreden.

China weigert trouwens weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen zolang de VS hun ‘verkeerde daden’ niet rechtzetten. De New York Fed berekende ook hoeveel de nieuwe heffingen op Chinese importgoederen een doorsnee gezin zullen kosten en dat is niet mis: jaarlijks 831 dollar.