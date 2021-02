Koperprijs gaat boven 9.000 dollar

De Britse vermogensbeheerder Janus Henderson Investors becijferde hoeveel dividenden bedrijven in het coronajaar 2020 uitkeerden en de impact was toch heel aanzienlijk. Wereldwijd daalden de dividenduitkeringen met 12,2 procent tot 1,26 miljard dollar. Onderliggend bedroeg de daling 10,5 procent.

In Europa was de terugval een pak groter. Op onderliggende basis daalden de Europese dividenden met 28,4 procent tot 171,6 miljard dollar, aldus Janus Henderson. Dat is het laagste cijfer sinds 2009. Bedrijven schrapten of reduceerden hun dividenden om besparingsredenen of omdat ze daartoe verplicht werden – in het geval van de banken.