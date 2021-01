Krappe senaatsrace remt beurzen

Die zouden eerst van de New Yorkse beurs gebannen worden. Die beslissing werd later teruggedraaid maar zou nu toch terug op tafel liggen na druk van minister van Financiën Mnuchin. Het geviseerde trio van bedrijven - China Mobile Ltd., China Telecom Corp. en China Unicom Hong Kong Ltd. - verloor in de laatste weken meer dan 42 miljard dollar aan marktwaarde door de onduidelijkheid. Hun koersen stegen dinsdag nadat de NYSE de schrapping had geannuleerd, maar vielen weer terug nadat Bloomberg het nieuws had bekendgemaakt dat de maatregel alsnog zou doorgaan.