Lelijke tegenvaller voor UCB

De Waalse engineeringgroep Hamon , specialist in oplossingen voor het koelen en behandelen van rookgassen van industriële installaties, heeft vorig jaar een flinke stap voorwaarts gezet op het herstelpad. Het jaar werd afgesloten met een klein verlies waar 2018 nog 25,5 miljoen euro verlies had opgeleverd. De verbetering is echter te danken aan een financiële ingreep.

De omzet daalde met 11,4 procent tot 305,9 miljoen euro, vooral door vertraging van bepaalde projecten. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) vóór herstructureringskosten was 1,9 miljoen euro negatief. Hamon benadrukt echter dat de operationele prestaties in de tweede jaarhelft zijn verbeterd. De ebitda over de periode juli-december was 1,1 miljoen euro positief.

Het bedrijfsresultaat kleurt wel nog dieprood met een verlies van 16,8 miljoen euro over het hele jaar. Dat is bijna vijf keer meer dan in 2018. Dankzij een positief financieel resultaat, te danken aan de herfinanciering van een obligatielening, kan Hamon het jaar bijna break even afsluiten. Het nettoverlies bedraagt amper 0,2 miljoen euro.

Positief is dat het in 2019 geboekte ordervolume 5,6 procent hoger lag dan in 2018. Van de 344 miljoen euro aan bestellingen werd 120 miljoen binnengehaald in het vierde kwartaal.